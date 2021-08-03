حدث ليلًا.. «ووهان» تخضع لفحص من جديد وتامر حسني يصلح بين دياب ومحروس

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة، التي كان أبرزها إعلان خضوع سكان مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس كورونا الأولى، للفحص بسبب ظهور حالات جديدة، وإعلان الفنان تامر حسني، نجاح مساعيه في الصلح بين المطرب دياب والمنتج نصر محروس.

وترصد «الوطن» أبرز ما حدث ليلًا، على النحوالتالي:

صلح بين دياب ونصر محروس برعاية تامر حسني

نجح الفنان تامر حسنى في عقد جلسة صلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس وإنهاء الخلافات بينهما، التي كانت قد انفجرت خلال الفترة الماضية.

ونشر تامر، عبر صفحته، فيديو للتصالح وعلق عليه قائلا «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتني ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر نصر محروس».

تامر حسني يعقد صلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس

بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية خطيرة

أعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده في دولة الإمارات، عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، قائلا: « أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وتابع: « لدرجة إني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنها مش كورونا، وملحوظة فى ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومى فؤاد بس يعرفوا إنى ضيفهم، شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة».

بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية خطيرة: فقد الوعي لمدة 48 ساعة

أول تعليق من بيومي فؤاد بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة: «أنا بتحسن»

سكان مدينة «ووهان» يخضعون لفحص «كورونا»

قررت السلطات الصينية إخضاع جميع سكان مدينة «ووهان» وسط البلاد، لفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد تسجيل أولى الحالات منذ أكثر من عام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الصحية الصينية، سجلت، أمس الإنين، في البر الرئيسي الصيني 61 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، في تقرير يومي، أنه من بين هذه الحالات، تم تسجيل 45 حالة في مقاطعة جيانجسو و6 حالات في مقاطعة هونان و3 حالات في مقاطعة هوبي، وحالتين في كل من مقاطعتي خنان ويوننان وحالة واحدة في كل من بلديتي بكين و شنجهاي ومقاطعة فوجيان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بعد تسجيل إصابات في «ووهان».. سكان المدينة يخضعون لفحص «كورونا»