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عاجل.. مصرع أب وابنه غرقا بعد سقوط سيارتهما في الترعة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:54 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شخص وابنه مصرعهما بإحدى قري مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد سقوط سيارتهما في إحدى الترع ، وجري الدفع برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثة الأب وابنه، وتحرير محضرا بالواقعة.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، بمصرع أب وابنه داخل سيارة بعد سقوطها في إحدي الترع بدائرة مركز أشمون، وجري انتشال الجثمانين ونقلهما بالإسعاف إلى المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت مصادر أمنية، أنه عقب ورود بلاغا بالحادث، تم الدفع برجال الشرطة والإنقاذ، وتم انتشال الجثمانين، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري استخراج تصاريح الدفن، وحرر محضرا بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة . 

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