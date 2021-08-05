طقس الخميس.. سيول محتملة على حلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 42

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وأن يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارا رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تكون الرطوبة بين درجتين و4 درجات.

فترة الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل معتدل ورطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل إلى سيول على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 42 والصغرى 27.

الإسكندرية العظمى 35 الصغرى 26.

مرسى مطروح العظمى 34 والصغرى 26.

سيوة العظمى 41 والصغرى 24.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 27.

دمياط العظمى 34 والصغرى 26.

الإسماعيلية 41 الصغرى 24.

السويس العظمى 40 والصغرى 26.

العريش العظمى 37 والصغرى 25.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 39 والصغرى 28.

الفيوم العظمى 43 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 43 والصغرى 25.

المنيا العظمى 43 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 43 والصغرى 26.

سوهاج العظمى 43 والصغرى 26.

قنا العظمى 44 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 28.