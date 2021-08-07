«هجوم واتهامات وتحقيق».. أزمات تضرب الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفنى عدة أزمات خلال الساعات الماضية، والتي كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي «حالة غريبة من المشاحنات» بين الفنانين وصناع السينما، حيث جاءت الأزمة الأبرز للفنان عمر كمال بعد تداول مقطع فيديو يتضمن ألفاظ خارجة.

«الموسيقيين» تفتح تحقيق موسع مع عمر كمال

بداية واقعة عمر كمال بدأت مع تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المطرب وهو يغنى في إحدى الحفلات، ولكنه قام باستبدال كلمات الأغنية بأخرى خارجة، ومع انتشار الفيديو بصورة كبيرة، قررت نقابة المهن الموسيقية فتح تحقيق موسع فيها، خاصة وأن «كمال» قال: إن الأمر كان على سبيل المزاح مع بعض أصدقاءه في حفلة خاصة من عامين.

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد حيث اتهم عدوية نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عمر كمال ومدير أعماله بتهديده بعد انتقاده له بسبب إعادة نشر الفيديو عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «إن عمر كمال اتضايق إني كتبت بوست هاجمته فيه ونشرت الفيديو، هو كان فاكر إن الفيديو مش هيتشاف، لقيت مدير أعمال عمر كمال بيكلمني وبيهددني بكلام وحش جدا مينفعش أقوله علشان أحذف البوست وأشيل الفيديو».

حلمى عبد الباقي يهاجم روبي: «نشاز»

خرج الفنان حلمى عبد الباقي عن صمته ليهاجم الفنانة روبي، بنشر مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية «على اللي جرا»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلا: «اتفرجو هي دي الناس اللي بتشتغل فن والفنانين اللي بجد قاعدين في بيوتهم»، متابعا: «عاوز أعرف مين اللي إداها كارنيه نقابة وكمية النشاز، للعلم دي الفنانة العظيمة روبي».

أشرف زكي يهاجم خالد عبد الجليل: «عايز تخربها»

فيما يقف الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أمام أزمة جديدة أطلقها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذى اتهمه بـ«المجاملة» و«شبهة تسهيل اختلاس مال عام»، وذلك بعد عرض فيلم «الإنس والنمس»، بدون الحصول على ترخيص من نقابة المهن التمثيلية، ودون سداد المُستحقات المالية للنقابة، حيث تقدم بشكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

ووجه أشرف زكي رسالة لخالد عبد الجليل في مكالمة هاتفية مع برنامج «الوسط الفني» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، قائلا: «أنا بتكلم لغاية دلوقتي بأدب، أنت مالك ياخي أنت عايز مننا ايه عايز تخربها مش هتعرف تخربها».

بينما ينتظر «عبد الجليل» تقرير لجنة خبراء نقابة المهن السينمائية للبت في أزمة اتهام السيناريست، حسين إبراهيم، للكاتب أحمد عبدالله والمنتج محمد عبدالحميد بالسطو على سيناريو فيلمه «جنيه»، الذي سبق وقدمه للمنتج عام 2014، وأعادة تقديمه في الفيلم الجديد بعنوان «200 جنيه»، لتتزامن تلك الأزمة مع الموعد المحدد لطرح الفيلم في السينمات.