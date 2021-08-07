طقس السبت.. شديد الحرارة على القاهرة والعظمى 42 درجة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنَّ يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة، وأن يكون طقس اليوم شديد الحرارة ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن تكون الرطوبة بين درجتين و4 درجات.

فترة الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أنَّ يكون الطقس في فترة الليل مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وستكون درجات الحرارة كالآتي:

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 42 والصغرى 29.

الإسكندرية العظمى 34 الصغرى 26.

مرسى مطروح العظمى 34 والصغرى 26.

سيوة العظمى 41 والصغرى 25.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 26.

دمياط العظمى 35 والصغرى 26.

الإسماعيلية 42 الصغرى 24.

السويس العظمى 40 والصغرى 26.

العريش العظمى 37 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 27.

سانت كاترين العظمى 36 والصغرى 21.

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 43 والصغرى 28.

بني سويف العظمى 43 والصغرى 28.

المنيا العظمى 43 والصغرى 27.

أسيوط العظمى 43 والصغرى 28.

سوهاج العظمى 44 والصغرى 28.

قنا العظمى 40 والصغرى 27.

الأقصر العظمى 45 والصغرى 28.

أسوان العظمى 44 والصغرى 29.