مصرع مدرس وإصابة زوجته وطفليهما بالدقهلية

لقي مدرسٌ من محافظة المنوفية مصرعه، وأصيبت زوجته واثنان من أبنائهما بنزيف وكسور وكدمات متفرقه، في حادث وقع بمحافظة الدقهلية على طريق «ميت غمر – بنها» أمام قرية «ميت ناجي».

انحراف السيارة

ووقع الحادث إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها نتيجة انحراف السيارة واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما وُضِعت الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار أمني

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «ميت غمر – بنها» أمام قرية «ميت ناجي» دائرة المركز.

اختلال عجلة القيادة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز ميت غمر إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «أ ر أ 3896 ملاكي»، قيادة أشرف عبد المرضى محمدي، 45 سنة، مدرس، ومقيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدّى إلى انحرافه واصطدامه بالحاجز الخرساني على جانب طريق «المنصورة - القاهرة».

ضحايا

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقيه، وهي زوجته أسماء أحمد عبدربه، 35 سنة، ربة منزل باشتباه نزيف داخلي بالبطن وما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس، وكريمتهما أميرة أشرف عبد المرضى،11 سنة، تلميذة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع، ونجليهما أمجد أشرف عبد المرضى، 6 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أقوال الزوجة

وبسؤال الزوجة المصابة في محضر الشرطة، أيَّدت ذات المضمون، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، كما لم يؤثر الحادث على سير الحركة المرورية بالمكان.

تحرير محضر

وتحرّر عن الواقعة المحضر اللازم، وحمل رقم 16020 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.