إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم على طرق بني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي تصادم على طرق بني سويف، اليوم السبت، حيث وقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارة أجرة ميكروباص بحاجز الطريق، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلومترات، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، ووقع الحادث الثاني إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق «عزبة واصف» الزراعي، بدائرة مركز سمسطا، جنوب غرب المحافظة.

تلقت مديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، على الطريق الصحراوي الشرقي، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلومترات، في اتجاه القاهرة، بدائرة المحافظة، وعلى الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق بني سويف، إلى محل البلاغ.

وتبين أن المصابين هم: «مدحت ماهر يونان»، 52 سنة، تم نقله للمستشفى مصاباً بجروح وسحجات بالوجه، و«أحمد كمال محمد»، 41 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه وكدمات بالجسم، و«محمود يوسف محمود»، 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، و«أحمد مصطفى عبد العظيم»، 26 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الساق الأيسر، و«حسين أحمد إبراهيم»، 44 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، و«محمود محمد محمود» 26 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص فى تصادم بين دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي «عزبة واصف - دشطوط»، بمركز سمسطا، جنوب غرب محافظة بنى سويف، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الزراعي، وتم الدفع بسيارتين إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف، إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي كلاً من: «عيد حامد أبو العلا»، 50 سنة، مقيم مركز ببا، بدون عمل، مصاباً بجرح قطعي بالجبهة، و«محمد حامد أبو العلا»، 25 سنة، مقيم مركز ببا، مصاباً بجرح قطعي بفروه الرأس، و«محمد كامل محمد»، 17 سنة، طالب مقيم مركز ببا، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم.