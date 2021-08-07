حركة تنقلات ضباط مباحث الفيوم 2021.. شملت جميع الأقسام

اعتمد اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، حركة تنقلات موّسعة بين قيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حيث شملت الحركة كافة المراكز والأقسام الشرطية بمديرية أمن الفيوم، وذلك لضخ دماء جديدة في الأقسام الشرطية، والاهتمام بتعيين الكفاءات في المناطق التي لها طبيعة أمنية خاصة، وذلك للقضاء على الجريمة بشتى صورها في نطاق المحافظة، وإحكام السيطرة الأمنية، حيث جرى تغيير كل مأموري الأقسام والمراكز الشرطية، بالإضافة إلى رؤساء ومعاوني المباحث، فيما تم تجديد الثقة في عدد ضئيل من الضباط والإبقاء عليهم في مواقعهم.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بالفيوم.. مأموري الأقسام

وقرر مدير أمن الفيوم تعيين العميد مصطفى المصري مأموراً لقسم أول الفيوم، بينما جرى تعيين العميد أمير السحلي مأموراً لقسم ثاني الفيوم، فيما تم تعيين العميد محمد جلال زيدان مأموراً لمركز شرطة الفيوم، والعميد محمد تعيلب مأموراً لمركز شرطة طامية، والعقيد محمد حافظ الحنبولي مأموراً لمركز شرطة سنورس، والعميد محمد ثابت عطوة مأموراً لمركز شرطة إطسا، والعميد أسامة أبوطالب مأموراً لمركز شرطة سنهور، والعقيد محمود أبو بكر مأموراً لمركز شرطة يوسف الصديق، والعقيد إسلام لطيف مأموراً لمركز شرطة الشواشنة، والعميد خالد حسن مأموراً لمركز شرطة أبشواي.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بالفيوم.. رؤوساء مباحث المراكز والأقسام

وشملت حركة تنقلات الضباط الداخلية بمديرية أمن الفيوم، حركة تنقلات كبيرة بين رؤوساء المباحث بالمديرية، شملت تولي المقدم محمد عبد الحكم منصب رئيس مباحث مركز طامية، والمقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول، والمقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم ثان، والرائد هيثم طلبة رئيس مباحث مركز الفيوم، والمقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز إطسا، والمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز يوسف الصديق، والمقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث أبشواي، والمقدم خالد رياض رئيس مباحث مركز الفيوم الجديدة.

كما تم تجديد الثقة في كل من المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز سنورس، والمقدم عبدالله عثمان رئيس مباحث مركز الشواشنة، والرائد محمد عشري رئيس مباحث سنهور.

حركة تنقلات ضباط الشرطة بالفيوم.. أقسام المديرية

وشملت الحركة تعيين العقيد علي جابر رئيساً لمباحث قسم شرطة المرافق، والمقدم محمد طرفاية رئيساً لمباحث تنفيذ الأحكام، العقيد عاطف الواحي رئيساً لمباحث قوات الأمن، والعقيد سامح عبد الظاهر رئيساً لمباحث المخدرات، والعقيد محمود عبد العليم رئيساً لمباحث الأموال العامة، والعقيد مصطفى الجندي رئيساً لمباحث التموين، والمقدم محمد دعبس وكيلاً لمباحث تموين الفيوم، والمقدم محمد شريف تعيلب رئيساً لمباحث الترحيلات، والمقدم سيد غيضان رئيساً لمباحث الآداب.

كما شملت الحركة تولي النقيب محمد عبد الناصر منصب معاون مباحث قسم أول الفيوم، المقدم أحمد محمد عبد الحميد سيف نائب مأمور مركز الفيوم، والنقيب شادي جمال بقسم الاشتباه بمديرية أمن الفيوم، والمقدم محمد جمال خليفة مباحث الاشتباه مديرية أمن الفيوم.