في أقل من ساعة.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

لقى شخص مصرعه، وأُصيب 18 آخرين بينهم طفلتان، وأسرة كاملة في حادثين متفرقين على طريق بحيرة قارون، أحدهما تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكي أمام شركة الملاحات بنطاق مركز أبشواي، والآخر انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية تونس السياحية بنطاق مركز أبشواي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مشرحة ومستشفيات الفيوم العام وأبشواي المركزي، كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، حيث تنوّعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وكسور مضاعفة بمناطق متفرقة بالجسد، وتحرر بالواقعتين المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع وإصابة 19 في حادثين مروعين على طريق بحيرة قارون

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغين من شرطة النجدة، بمصرع وإصابة 19 شخصاً في حادثين متفرقين على ضفاف بحيرة قارون في أقل من ساعة، أحدهما تصادم سيارتين بنطاق مركز أبشواي، والثاني انقلاب سيارة ربع نقل أمام قرية تونس بنطاق مركز يوسف الصديق.

إصابة 14 في حادث تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون

وشهد طريق بحيرة قارون السياحي، وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بالمواجهة بسبب السرعة الزائدة للسيارتين وسير أحدهما في الحارة المخصصة للسيارات المقابلة، ليتجاوز مسافة طويلة في الطريق ولكنه فوجئ بالسيارة في وجهه ولم يتمكن كلاهما من تفادي الآخر فاصطدما بشدة، ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً بينهم طفلتان وأسرة كاملة، وجرى نقل مصابي السيارة الميكروباص إلى مستشفى أبشواي المركزي، بينما جرى نقل مصابي السيارة الملاكي إلى مستشفى الفيوم العام، وجرى نقل السيارتين إلى جانب الطريق، وإزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية.

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث انقلاب سيارة

تسبب انفجار الإطار الأمامي لسيارة ربع نقل، في انقلاب السيارة على طريق بحيرة قارون السياحي أمام قرية تونس بنطاق مركز يوسف الصديق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.