مصرع شخص وإصابة 3 في حادثين بمطروح والساحل الشمالي

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة، في حادثي تصادم سيارتين وانقلاب سيارة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثين ونقلت المصابين والجثة إلى المستشفيات المختصة، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

مصرع مواطن في تصادم في الساحل الشمالى

ولقي مواطن مصرعة، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين أمام قرية بيانكي سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ونقلت الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي شابًا يدعى عبدالرحمن أحمد كمال، 20 سنة، من المنيا، وأُجري له إنعاش قلبي ورئوي، لكن الحالة لم تستجب.

إصابة 3 مواطنين في انقلاب بطريق «مطروح - الإسكندرية»

وشهد طريق «مطروح - الإسكندرية» انقلاب سيارة أمام الوحدة المحلية لقرية سيدي حنيش، ما أدى إلى إصابة سحر أحمد سلام، 50 عامًا، من طنطا، ونُقلت إلى مستشفى مطروح العام، وبتوقيع الكشف عليه تبين أنها مصابة باشتباه «pc» وجروح بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم، وهاجر رضا محمد، 20 سنة، مصابة بجرح قطعي بأسفل القدم اليسرى وكدمات وسحاجات بالجسم، وسهيلة رضا محمد، 18سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

المباحث تعاين حادثي الساحل الشمالي وطريق مطروح

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع حادث التصادم في الساحل الشمالي، كما انتقلت مباحث قسم مرسي مطروح إلى موقع حادث سيدي حنيش، وجاري الفحص والتعرف على أسباب الحادثين والكشف عن ملابسات وقوعهما، ووُضعت الجثة في ثلاجة مستشفى العلمين تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.