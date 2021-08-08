غلق الشواطئ المفتوحة بمطروح ودعمها بأطواق نجاة بسبب سرعة الرياح (صور)

أعلن رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، غلق الشواطئ المفتوحة على البحر المتوسط، والممتدة على طول كورنيش الأبيض الجديد، مشددًا على عدم السباحة بتلك الشواطئ بسبب ارتفاع الأمواج، وزيادة سرعة الرياح، ما يشكل خطرًا على حياة المواطنين.

أطواق للنجاة ووسائل تحذير من السباحة في الشواطئ المفتوحة

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، أن محافظ مطروح يواصل دعمه لإدارة الشواطئ بمجلس المدينة بمحددات وفواصل للأماكن المسموح فيها بالسباحة، وأطواق للنجاه وكافة وسائل التحذير بعدم السباحة في الأماكن المفتوحة حفاظا علي سلامة رواد الشواطئ.

ووجه رئيس المدينة لمديري شواطئ مطروح بسرعة وضع وتركيب المحددات على كافة الشواطئ التي لم يتواجد بها محددات وأطواق نجاة، بالتنسيق مع شباب مطروح الذين يعملون بالشواطئ.

مناشدة المصطافين بالالتزام بتعليمات نزول شواطئ مطروح

وحذر مجلس مدينة مرسى مطروح المصطافين وجميع رواد الشواطئ بالالتزام بالتعليمات والإجراءات التي صدرت بعدم السباحة في الشواطئ المفتوحة بعد غلقها، وذلك لسلامة الجميع من تعرضهم للخطر، منعا من الغرق.

وتشهد محافظة مطروح منذ عيد الأضحى وحتى الآن للأسبوع الثالث على التوالى إقبالًا شديدًا من المصطافين على مرسى مطروح والساحل الشمالي، هربا من حرارة الجو، من محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، للاستمتاع بمصيف مطروح والأجواء الساحلية على البحر، الأقل انخفاضا في درجات الحرارة، في ظل الخدمات التى توفرها محافظة مطروح، من سيارات الإسعاف على الشواطئ، وزيادة ضخ كميات مياه الشرب بالمناطق السكنية لمواكبة الأعداد الكبيرة على المصيف، ورفع حالة الطوارىء بالمستشفيات لمواجهة الحوادث، وزيادة السلع والمواد الغذائية ومراقبة الأسواق.