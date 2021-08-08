تعرف على فوائد الأطعمة الحمراء لصحة الإنسان

يوصي خبراء التغذية بتناول الأطعمة الحمراء، لما لها من فوائد كبيرة جدًا على الصحة، لذا يجب علينا الحرص على تناول لاحتوائها على فيتامين B12، ووجهت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور أحمد عريف رئيس إدارة التثقيف والتدريب الصحي للمواطنين عدة نصائح للمواطنين، نرصدها خلال السطور التالية:

الطماطم

تحتوي على كمية عالية من فيتامينC وA، إضافة إلى الألياف والبوتاسيوم، إذ تحتوى على مادة «الليكوبين» وهو مضاد أكسدة يمنح الطماطم لونها الأحمر، وأثبتت الدراسات قدرته على مكافحة شيخوخة البشرة، فضلا عن دوره الفعال في الوقاية من السرطان وأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك فإن الليكوبين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ومفيد للعيون.

الفلفل الحار الأحمر

يحتوي الفلفل على «الكابسيسين» وهو مضاد أكسدة معروف بقدرته على حماية الأوعية الدموية، و أثبتت الكثير من الدراسات أن الكابسيسين يعزز عملية الأيض ويحفز بعض المواد الكيميائية في الدماغ والتي تساعد على تثبيط الشعور بالجوع، علمًا أن الفلفل الحار يساعد على إفراز هرمون السعادة «الأندروفين» في الجسم.

البنجر

تتعظم فائدته في احتوائه على مادة البيتانين، وهي من المركبات النباتية الثانوية والتي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

علما أن تناول قطعة من البنجر يساعد على زيادة مستوى الطاقة في الجسم، ويخفض ضغط الدم ويقلل من آلام التهاب المفاصل.

التوت البري الأحمر

يحتوى على فيتامين c والألياف، ويتصدر التوت البري قائمة الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة المفيدة، إذ أظهرت الكثير من الدراسات أن التوت البري له القدرة على قتل الخلايا السرطانية، كما أنه معروف بقدرته على نزع البكتيريا الموجودة على جدران المسالك البولية، وهو ما يفسر نصيحة كبار السن بتناول عصير التوت البري لدى ظهور الدلائل الأولى على الإصابة بعدوى المسالك البولية.

الكرز

غني بمضادات الأكسدة مثل «الانثوسيانين» وهي مادة معروفة بقدرتها على تهدئة الألم وتخفيف الالتهاب، ما يعزز دور هذه الثمرة الصغيرة المستديرة في الوقاية من السرطان والسكري وتنظيم ضغط الدم، ومضادات الأكسدة الموجودة في الكرز تساعد على تخفيض كمية حمض اليوريك المتراكمة في الجسم، ما يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل والنقرس، بل وحتى إنها تقي من الإصابة بهذه الأمراض.

يحتوي الكرز على كميات عالية من فيتامين C والبوتاسيوم والألياف، و له فوائده في معالجة الأضرار الناتجة عن تأكسد الجذور الحرة في الجسم، ما يساعد على إبطاء الإصابة بالشيخوخة.