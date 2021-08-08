تعرف على الأدوات المطلوبة في اختبار القدرات بكلية التربية الفنية

يستعد طلاب الشهادة الثانوية لأداء اختبار القدرات لكلية التربية الفنية، وكلية التربية النوعية - تخصص تربية فنية، التي تحتاج لاجتياز اختبار يتكون من جزءين.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية التربية الفنية وكليات التربية والتربية النوعية- تخصص تربية فنية، وفقًا لموقع المجلس الأعلى للجامعات.

اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية

واختبارات القدرات لتخصص التربية الفنية، هي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون بكلية التربية الفنية، وكليات التربية، والتربية النوعية - تخصص تربية فنية، وتهدف إلى التعرف على إمكانيات الطالب واستعداده لتعلم الفن والتربية الفنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني «الرسم» والتصميم الابتكاري، وقدراتك على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي «النقطة، الخط، الشكل، الظل والنور، اللون» وكذلك قدرتك على رسم العناصر والأشكال، بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرافية جمالية.

الأدوات المطلوب إحضارها أثناء الاختبار

والأدوات المطلوب إحضارها أثناء الاختبارات هي:

- أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة.

- أقلام الفلوماستر.

- ألوان خشب.

- أدوات هندسة «مسطرة، مثلث، برجل».

- ممحاة رصاص.

- سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25 في 35 سم، لاستعماله أسفل ورقة الرسم «اختياري».

زمن اختبار القدرات لكلية التربية النوعية

ويصل زمن الاختبار نحو ساعتين ونصف الساعة، ويبدأ الساعة 10:30 صباحًا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا أيا كان السبب.

شروط النجاح في اختبار القدرات

ويعتبر الطالب ناجحا في اختبارات القدرات لكلية التربية النوعية، إذا حصل على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات «الرسم والتصميم الزخرافي» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وتأتي اختبارات القدرات في تخصص التربية الفنية في جزءين رئيسيين وهما كالتالي:

أولا التعبير الفني «الرسم»:

وتعتبر درجته 60 درجة، ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة، والأحداث الجارية المحلية والعالمية، وجمال الطبيعة المصرية، والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، والمهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف مصر.

بالإضافة إلى التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والمعمارية، الاقتصادية.. الخ، والتنسيق الحضاري، وذلك من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي، من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين، وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات «الفاتح والغامق» المختلفة مثل HB 2B 3B مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، وكذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم.

ثانيًا اختبار التصميم الزخرفي:

ودرجته 40 درجة، وتم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة، للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه، سواء كان ملصقا إعلانيا أو طابع بريد، أو غلاف كتالوج، أو غلاف كتاب أو كارت أداء.