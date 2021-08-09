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مصرع طفل صدمته سياره ملاكي بالمحلة الكبري

كتب:

أحمد فتحي
11:40 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 شهد شارع «نعمان الأعصر»، بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجله القيادة بيد قائدها، اليوم، وخصصت سيارة إسعاف لنقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بمصرع طفل يدعى«محمد إبراهيم عبد الجواد»، 11سنة، مقيم بشارع السيد أبو العزم، أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق.

انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وخصصت سيارة إسعاف وتم نقل الطفل الضحية جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فأمرت بتشريح جثة الطفل ثم التصريح بالدفن.

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