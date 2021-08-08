كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2».. التفاصيل الكاملة

يجرى حجز الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين» إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، واستقبلت مكاتب البريد صباح اليوم، المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد، بفائدة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

ويبدأ موعد حجز شقق مبادرة سكن لكل المصريين 2، اعتبارًا من اليوم الأحد 8 أغسطس إلى 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتبارًا من يوم الأحد 15 أغسطس حتى الخميس 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضم «سكن لكل لمصريين 2» وحدات سكنية تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، والمحافظات.

كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»

ويبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، 125 جنيهًا، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).

ويتمثل نظام سداد شقق سكن لكل المصريين 2 فى شراء كراسة الشروط بمبلغ 125 جنيهًا لمحدودي الدخل، و150 جنيهًا لمتوسطي الدخل، ومن ثم السداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

ويعد طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، استكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، عقب إعلانها نهاية العام الماضي، وضمت المرحلة الأولى من المبادرة طرح 125 ألف وحدة سكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.