العلمين.. قبلة المصطافين في أغسطس (صور)

تعد مدينة العلمين أحد أبز المناطق السياحية في الساحل الشمالي، خلال موسم الصيف، حيث تشهد مع بداية شهر أغسطس إقبالًا غير عادي من المصطافين، في مختلف الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية.

وتزدحم المدينة التي لا تنام بالزائرين للاستمتاع بالمصيف، في ظل تمتعها بأفضل طقس خلال هذه الفترة على سواحل مصر الشمالية، ما يجذب المصريين والأجانب إليها، والذين يأتون إليها في ظل جهود مبذولة من أجهزة الأمن لتأمين الساحل الشمالي، ونشر خدمات مرورية، وتأمين الطرق، والحفلات، لتوفير الأجواء الآمنة لعشاق العلمين.

فندق العلمين كامل العدد في أغسطس

وكشفت نظام الحجز «أون لاين» في فندق العلمين عن اكتمال العدد في الفندق خلال شهر أغسطس الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأول أكتوبر، وذلك لأول مرة منذ فترة، ما يعكس الإقبال غير العادي من المصطافين على منطقة العلمين السياحية، وهو ما رصدته «الوطن» على الموقع الإلكترونى للفندق، والذي يستقبل المشاهير والشخصيات المعروفة، والأمراء والملوك، وكان آخرهم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بدولة الأمارات الشقيقة، والذي قضى فيه وأسرته عدة أيام الشهر الماضى.

مرسى مطروح والساحل الشمالي كاملان العدد منذ عيد الاضحي

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مرسي مطروح والساحل الشمالي كاملان العدد منذ عيد الأضحى، من الفنادق والمنتجعات السياحية وحتى الشقق الفندقية والشاليهات، في موسم صيف ناجح هذا العام، وإقبال غير عادي من زائري وعشاق محافظة مطروح.

وأشار المحافظ إلى زيادة الإقبال على المصيف في شهر أغسطس، حيث يستمتع المصطافون بالشواطىء، ويقضون يومهم على البحر، في أجواء جميلة، وطقس معتدل، وهذا يعكس استعداد محافظة مطروح للصيف مبكرا هذا العام، من خلال تجهيز الشواطىء، وتطوير بعضها مثل شاطىء روميل والغرام، عجيبة، مع مراجعة الساحل الشمالي، والفنادق به من خلال إدارة السياحة والمصايف، لتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومدى مطابقة الفنادق للإشتراطات، مع تكثيف الحملات على المطاعم والمنشآت السياحية، ومتابعة المواد الغذائية بها، ولفت أن مرسي مطروح والعلمين والساحل الشمالي من أفضل المصايف الجاذبة في مصر.

العلمين أيقونة الساحل الشمالي.. بلاجات وحفلات لكبار الفنانين

وشهدت العلمين هذا العام تنظيم العديد من الحفلات لكبار الفنانين، في المنتجعات الواقعة بها ومنها حفلة الفنان عمر دياب، وحفلة الفنانة روبى، وحفلة الفنان حكيم، وحفلة الفنان تامر حسنى، وفرق أجنبية، حيث تعتبر العلمين هي أيقونة الساحل الشمالي، والتي يستمتع عشاقها بالبحر نهارا، والحفلات الفنية ليلا، ووسائل الترفية الأخرى دور العرض السينمائى، والسيرك، والملاهى.