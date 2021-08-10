محافظ بني سويف يناقش تعديلات الدورانات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي المرور والطرق والنقل، تفاصيل الدراسة التي وجه بإعدادها لإعادة تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين الحيوية بمدينة بني سويف العاصمة، وتحديد النقاط المرورية التي تحتاج إلى تعديلات، لتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام المروري بتلك الشوارع.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته للجهات المختصة من المرور والطرق والوحدة المحلية، لإعداد تصور مقترح يتم تنفيذه بعد تحديد النقاط المرروية التي تتطلب إجراء تعديلات لتسهيل حركة السيارات والمشاة، والتي تم تحديدها بشوارع عبد السلام عارف، صلاح سالم، وطريق السادات، باعتبارها أهم الشوارع الرئيسية التي تربط كافة أرجاء المدينة العاصمة وتتقاطع مع العديد من الميادين الحيوية التي تشهد زيادة في معدل الحركة المرورية.

من جهته أوضح المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه تم التنسيق مع العميد محمد أبو السعد، مدير المرور، واللواء وليد البيلي، رئيس المدينة، وتم تشكيل فريق عمل، حيث تم المعاينة على الطبيعة ودراسة مسارات حركة السيارات، والتي انتهت إلى الاتفاق على إجراء بعض التعديلات في أماكن الدورانات، وتم إعداد الرسومات بالتعديلات المستحدثة، والمقرر تنفيذها اعتباراً من الخميس القادم، والتي تشمل تعديل وتغيير في بعض الدورانات بشوارع صلاح سالم، عبد السلام عارف وطريق السادات.

من جهته أكد محافظ بني سويف، على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية التي تم إقرارها وفق التعديلات الجديدة بدورانات الشوارع، مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري.