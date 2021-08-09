متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021؟ ستصبح متاحة خلال أيام

نتيجة الثانوية العامة 2021 تعد من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة، ووأولياء الأمور، حيث يتساءل عدد كبير منهم عن متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021؟ وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، خلال هذه الفترة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، وترقب إعلان النتيجة خلال هذه الفترة.

وذلك تزامنًا مع الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، مساء اليوم الإثنين الموافق 9 أغسطس الحالي، ومن ثم يبدأ صباح غد الثلاثاء إعداد المجمع التكراري، وشرائح المجاميع لتحديد نسب أوائل الثانوية العامة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وفقًا لما صدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

أما عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، فوفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتمّ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس الجارى.

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مسبقًا أنَّ التصحيح مستمر ليلًا ونهارًا، لحين الانتهاء من تصحيح جميع المواد، واعتماد النتيجة وإعلانها يوم 15 أغسطس أو بعدها بيومين أو 3 أيام بعد الانتهاء من المشاورات مع وزارة التعليم العالي الخاصة بالتنسيق.

ومن ضمن الخدمات التى تقدمها «الوطن» لقرائها، فإنَّه سيتمّ توفير خدمة لجميع الطلاب للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة، فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال هذا الرابط .

جدير بالذكر أنَّ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد أشار إلى أنَّ أعمال التصحيح تتمّ بصورة إلكترونية منتظمة ولا يوجد أي تلاعب في نتائج الطلاب، ومن يتحدث عن التلاعب في النتائج كاذب ومحتال، كما أشار إلى كون نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة جدًّا ولا يوجد أي تخوفات منها.