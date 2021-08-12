«الحبل وقع».. إنقاذ عامل حاول الانتحار لرفض والده زواجه بطلخا

أقدم عامل علي الانتحار شنقا في محافظة الدقهلية، إلا أن عدم ربطه الحبل جيدا تسبب في سقوطه علي الأرض، فسمع عمه صوت ارتطام شديد، فتوجه للغرفة وتبين إصابة ابن شقيقه بسحجات في العنق نتيجة محاولته الانتحار شنقا بمنزله بقرية بطرة مركز طلخا، ونُقل إلى المستشفى وتبين محاولته الانتحار نتيجة رغبته في الزواج ورفض والده ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وصول عامل مصاب حول رقبته في الدقهلية

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى شربين العام بوصول المدعو «ربيع. س. ع»، 17 سنة، عامل، ومقيم بقرية «بطرة» دائرة مركز طلخا، مصابا بآثار سحجة بالعنق دائرية الشكل.

عم المصاب: أقدم علي الانتحار لرفض والده الزواج

انتقل ضباط مركز شرطة طلخا إلي المستشفى وبالفحص وسؤال عم المصاب المدعو «السعيد. ع. إ.»، 43 سنة، فلاح، ومقيم بذات العقار قرر بأنه تناهي إلى سمعه صوت ارتطام بشقة شقيقه «والد المصاب» فتوجه إلى الشقة فوجد نجل شقيقه مغشيا عليه أرضا بغرفة نومه وحول رقبته حبل بلاستيكي أعلاه جنش بالسقف فقام علي الفور بفك الحبل ونقله الي المستشفى.

وأضاف عم المصاب في أقواله بمحضر الشرطة بأنه تمكن من تخليصه من الحبل البلاستيكي أثناء محاولة إنقاذه وعلل محاولته للانتحار بمروره بحالة نفسية سيئة إثر رغبته في الزواج ورفض والده ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9290 جنح مركز طلخا لسنة 2021، وجار استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.