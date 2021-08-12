طفل يضع يده داخل المفرمة.. والأب: أقف عاجزا أمام صراخ ابني

كشف «شحاتة»، والد الطفل «عمار»، صاحب الـ6 سنوات، من محافظة البحيرة، الذي أدخل يده في المفرمة أثناء تواجده مع والده في المطبخ، حيث يعمل طباخا، تفاصيل الواقعة، موضحا أن المفرمة تسببت في قطع أصابع نجله، وتم نقله إلى مستشفى الأميري الجامعي في الإسكندرية من أجل إسعافه ومحاولة إخراج يده من المفرمة.

وأضاف «شحاتة» في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن نجله الصغير، أدخل يده في المفرمة أثناء قيامه بالعمل في المطبخ، لافتا إلى أنه لم يشعر به أثناء قيامه باللعب واللهو في المفرمة التي تسببت في قطع أصابعه.

وأكد أنه يعمل طباخا منذ سنوات في الأفراح داخل محافظة البحيرة، ولم يكن يعلم أن نجله سيقوم باللعب في المفرمة أثناء عمله، لافتا إلى أنه وفقا للأطباء داخل مستشفى الأميري الجامعي، وسيتم إجراء عملية له يوم الأحد المقبل، حتى يتم إجراء التحاليل والأشعة اللازمة له، إضافة إلى الإجازات.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يدخل نجله العمليات بالأمس، إلا أن ضربات قلبه تسببت في توقف العملية، بسبب خوف الطفل من الجراحة.

وأوضح أن أثناء التغيير على الجرح بالأمس، تبين أن أصابع نجله سقطت لوحدها من المفرمة، لافتا إلى أنه وقف عاجزا أثناء صراخ نجله ويده داخل المفرمة، وقام بنقله هو والمفرمة إلى المستشفى من أجل إسعافه سريعا.

وأشار إلى أنه يعمل طباخا، وكل ما يتمناه أن يتم علاج نجله، وإخراج أصابعه من المفرمة، ثم وضع حل ليده من خلال تبرع أحد لنجله بتركيب أطراف صناعية، خاصة أنه طفل صغير ومازال هناك حياة ليعيشها، معلقا «اتكتب عليه إنه يبقى بذراع واحد فقط»، مؤكدا أنه يعاني ويتألم وفي انتظار إجراء العملية الجراحية.