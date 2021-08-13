الأمن يسيطر على مشاجرة بين عائلتين في «سبك الأحد» بالمنوفية

شهدت قرية «سبك الأحد» في أشمون بمحافظة المنوفية، مشاجرة بين عائلتين، ترتب عليها قطع الطريق الرئيسي، كما أشعل عدد منهم النيران في إطارات السيارات، ما استدعى قسم شرطة أشمون للدفع بعدد من سيارات الشرطة وضباط المركز وجرى السيطرة على المشاجرة.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل المشاجرة التي شهدتها قرية «سبك الأحد» في أشمون، موضحا أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين عائلتين في القرية وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، مشددا أن الوضع في القرية أصبح مستقرا الآن.

تفاصيل تجمهر عدد من أهالي قرية سبك الأحد في أشمون

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما أثير حول وقوع ضحايا أو مصابين بسبب المشاجرة أو تجمهر بعض الأهالي عار تماما عن الصحة، مؤكدا أنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الواقعة، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، كما سيتم سماع أقوال عدد من أهالي لمعرفة ما حدث.

وأوضح المصدر، أن عدد من القيادات الأمنية المسئولة بمديرية أمن المنوفية، انتقلوا إلى القرية، لمتابعة ما حدث، مؤكدا أن العائلتين بهما بعض العناصر المسجلة خطر في كلا الجانبين.

أسباب تجمهر عدد من أهالي قرية سبك الأحد في أشمون

كانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قامت بنشر صور وفيديوهات تفيد بوقوع مشاجرة كبيرة في قرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات على الطريق بالقرية، ويظهر في الفيديو تواجد مكثف لقوات الأمن لاحتواء الموقف.