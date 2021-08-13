التموين: تحرير 86 محضرا ضد محال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون بدأ منذ 2 أغسطس، ويستمر لمدة شهر، وعدد المحالات التجارية التي أعلنت مشاركتها في الأوكازيون وصلت لـ2437 محلا، لافتًا إلى أن الوزارة لا تجبر أي محل حول المشاركة في الأوكازيون، ولكنها تراقب تطبيق التخفيضات المعلن عنها في الأوكازيون.

تحرير 186 محضرا لبعض المحال التجارية

وتابع «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن وزارة التموين حررت 186 محضرا لبعض المحال التجارية التي أعلنت عن الأوكازيون دون الحصول على تصريح، وتم تحرير 86 محضرًا لبعض المحال التي أعلنت عن تخفيضات وهمية.

ضبط شركة مياه معدنية تعبئ الزجاجات من الصنبور

ولفت الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الوزارة ضبطت شركة مياه معدنية تقوم بتعبئة المياه من «الحنفية»، موضحًا أن هذه الشركة خطوطها متهالكة، وتعمل بدون ترخيص، وتم إحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات المعنية.

سبب عدم الكشف عن اسم الشركة

وأشار الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن الوزارة لم تُعلن عن اسم الشركة لأن النيابة ما زالت تمارس التحقيقات، وتم سحب منتجات هذه الشركة من الأسواق، معقبًا: «ما ينفعش أعلن عن اسم المصنع طالما التحقيقات ما زالت جارية أمام النيابة».

المحال المشاركة

وقال ‏التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن ‏القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلا تجاريا متنوعا ‏ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومحال الأحذية، تليها الجيزة ‏بـ341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا تجاريا ثم الغربية 65 محلا ‏تجاريا وسوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا تليها الدقهلية بـ45 محلا ‏تجاريا.