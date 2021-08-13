مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص من أسرتها في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أفراد من أسرتها، يقيمون بمحافظة القاهرة، اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء علي بعد 25 كيلومترا من مدينة طور سيناء، وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

مديرية أمن جنوب سيناء تتلقى إخطارا بالواقعة

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على بعد 25 كيلومترا من مدينة طور سيناء اتجاه مدينة أبورديس على الطريق الدولي الجديد.

نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس العام

وأسفر الحادث عن وفاة طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين وجميعهم من أسرة واحدة، يقيمون بالقاهرة، وجرى نقل جثة الطفلة إلى ثلاجة مستشفى طور سيناء تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبورديس العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقي العلاج.

وجرى إخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.