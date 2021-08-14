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السيسي للمطورين: وحدات الإسكان المقدمة للمواطنين مينفعش تبقى نصف تشطيب

كتب:

شريف سليمان
11:10 ص | السبت 14 أغسطس 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حرصت على تشجيع القطاع الخاص «المطورين» على تطوير أدائهم فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، موضحًا: «يطور أداءه، يعني يطور منتج كامل التشطيب، وهدفنا هو عدم السماح بطرح وحدات في الدولة نصف تشطيب».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر: «نهدف إلى توفير فرص عمل، وأن تكون المناطق المطورة جاهزة وقابلة للحياة.. مش معقولة أخش وحدة بنصف تشطيب، كده عمر ما هيبقى فيه سكن للناس».

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