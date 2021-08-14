«ليه بنعمل أبراج في العاصمة الإدارية والعلمين؟».. وزير الإسكان يجيب

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ هناك قضية «بتشغل الناس وبيقولوا ليه بتعملوا أبراج في العلمين والعاصمة الإدارية؟ كل مواطن له عند الدولة حق، وبالتالي دور الدولة تلبية حقوقه وفقًا لقدراته وطبيعته، إذا لم تتمّ تلبية تلك الحقوق له سيخرج أمواله ويشتري وحدات في بلاد أخرى».

الدولة لا تفرق ما بين مواطنيها.. لكنها تقدم السكن الملائم

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لما بنتكلم عن تحسين جودة الحياة مش بنتكلم عن وحدة سكنية، بل بنتكلم عن جودة حياة لمواطن ينشأ عشان يكون سند في هذه الدولة ويعمل على ارتقاءها».

وتابع وزير الإيكان: «الدولة لا تفرق ما بين مواطنيها بالدخل أو بالمستوى الاقتصادي، ولكن تقدم السكن الميسر الملائم، ده من حقوق الإنسان».