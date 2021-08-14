ضبط سائق صدم طفلا بالمنصورة وتسبب في وفاته

لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة بمنطقة «هابي لاند» بمدينة المنصورة وفر قائدها هاربًا، عقب حادث التصادم، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ثان المنصورة من تحديد السائق وضبطه، واعترف بارتكاب الحادث دون قصد منه.

مصرع طفل أمام منطقة «هابي لاند» بالمنصورة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، من شرطة النجدة، باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة بالمدعو أحمد مخلص السعيد سعد، 14 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بمنطقة «مساكن مشعل»، بدائرة قسم أول المنصورة، وإصابته بتهتك بالساق اليسرى، ونزيف بالأنف وكدمة بجانب العين اليمنى، وجروح قطعية بالرأس، ونُقل الطفل إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتوفى عقب وصوله.

ضبط السائق المتسبب في الحادث

وبانتقال ضباط وحده مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال كل من شاهد الواقعة صديق المتوفى، المدعو أحمد أمين سلطان، 19 سنة، لحام معادن، ومقيم بذات العنوان، وشقيق المتوفى كمال مخلص السعيد سعد، 17 سنة، ميكانيكي سيارات، وجد المتوفي كمال أحمد علي إبراهيم، 65 سنة، بالمعاش، أقروا بذات المضمون.

وفي وقت لاحق تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى «أحمد ا. ع.»، 30 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، والسيارة قيادته أثناء الواقعة ماركة «سوزوكي سويفت»، بيضاء اللون، رقم «دف ط 5689»، سارية التراخيص، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 8330 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2021، وجاري اتخاذ اللازم قانونًا حيال المتهم والسيارة المضبوطة، والعرض على النيابة العامة.