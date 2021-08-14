برلماني: الدولة في عهد السيسي فتحت ملفات ابتعد عنها المسؤولون سابقا

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية، ومنذ عقود طويلة استطاعت إدارة مواردها، وبالتالي أصبح هناك مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، والدولة انتقلت من فكر الاعتماد على الاستدامة إلى فكر الاستثمار سواء الموارد البشرية أو الخاصة بالدولة والبنية التحتية.

الدولة استطاعت فتح الملفات الحرجة التي ابتعد عنها المسؤولون سابقا

وأضاف «درويش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أنّ المشروعات القومية تدعو للفخر، وهناك العديد من الرسائل التي حملها الرئيس السيسي أبرزها التحدث بفخر عن القضاء على العشوائيات، لافتا إلى أن الدولة استطاعت فتح الملفات الحرجة التي ابتعد عنها المسؤولون خلال الفترات السابقة.

لم يعد أحد في مصر لا يرى الإنجازات على أرض الواقع

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنّه لم يعد أحد في مصر لا يرى حجم ما تم إنجازه في أرض الواقع من مشروعات، ففي القرى هناك مبادرة «حياة كريمة»، إضافة لمدن جديدة ومشروعات، وحديث صريح وواضح وبه مسؤولية، متابعا: «الرئيس النهارده سيتحمل أمام الشعب كل المسؤولية التاريخية عما يتم إنجازه حاليًا».

عهد الرئيس السيسي به مصداقية وواقعية ومصارحة

وتابع: «إحنا بنتكلم على عهد به مصداقية وواقعية ومصارحة، والمجال العام مفتوح لتكامل كل المؤسسات الوطنية لكي نتخطى التحديات ونرى سعادة أهالينا الحاصلين على الشقق للرد على الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي».

دورنا هو الوقوف حائط صد للدولة للرد على ما يثار بالسوشيال ميديا

وواصل: «دورنا كشباب أو كمجتمع أو مؤسسات تشريعية ورقابية إننا نقف حائط صد للدولة للرد على ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة مستمرة في إنجازاتها ومواجهة تحدياتها وننقل الناس من الحالة الصعبة لحالة تليق للشعب سواء من خلال حياة كريمة أو مبادرات 100 مليون صحة أو المبادرات الرئاسية أو تطوير البنية التحتية».