المجتمعات العمرانية عن افتتاح الرئيس 4 مدن: يستفيد منها 250 ألف فرد

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنمية وتطوير المدن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح السبت، 66 ألف وحدة سكنية في 4 مدن بشرق القاهرة فقط، يستفيد منها نحو 250 ألف فرد، وجرى افتتاح المرحلة الأولى من سكن العاملين بالعاصمة، البالغ عددها 9024 وحدة، والمرحلة الثانية 4700 وحدة.

افتتاح وحدات سكينة في 4 مدن شرقي القاهرة

وأضاف «عمارة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم السبت، أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي جرى افتتاحها في مدينة بدر، حوالي 17 ألف وحدة، كما جرى افتتاح وحدات للإسكان الاجتماعي و«دار مصر» في مدينة 15 مايو، كما جرى افتتاح وحدات «دار مصر» و«سكن مصر» بالقاهرة الجديدة، وأيضًا افتتاح «سكن مصر» في العبور الجديدة.

دعم الدولة للإسكان الاجتماعي يبدأ من 5 جنيهات إلى 60 ألفا

وأشار إلى أن هذه الوحدات تعد تنوعا لجميع المستويات، وهو ما ينعكس على أسعارها، فالإسكان الاجتماعي مدعم من الدولة للشباب، فهناك دعم مباشر يبدأ من 5 جنيهات حتى 60 ألف جنيه، ودعم غير مباشر متمثل في قيمة الأرض والمرافق وفروق الأسعار للمقاولين أو أي مستجدات تتم، «الشاب بياخد الوحدة متشطبة بـ50% من ثمنها تقريبا».

وحدات الإسكان الاجتماعي تناسب الأسر المصرية

ولفت إلى أن سعر الوحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي عندما بدأ في 2014 بلغ 135 ألف جنيه، وجرى رفع السعر من جديد ليصل إلى 160 ألف جنيه، ثم رُفع السعر تدريجيا مع الأسعار والخامات، ووصل السعر حاليا إلى 220 ألف جنيه، لافتا إلى أن مساحة الوحدة 90 مترا، مكونة من (3 غرف وريسبشن ومطبخ وحمام)، وهي وحدات تتناسب مع الأسر المصرية.