تطعيم 10827 مواطنا بلقاح كورونا في شرم الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، استمرار العمل بالمراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك على مستوى كافة مدن المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمدينة شرم الشيخ، حرصًا على سلامة وصحة الجميع.

وأوضح المحافظ، في تصريح له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمدينة شرم الشيخ داخل مراكز التطعيم الثابتة والمتحركة بلغ 10 آلاف و827 مواطنًا، ومازال العمل مستمرًا بهذه المراكز حتى نصل إلى العدد المستهدف من التطعيم.

4 مكاتب صحة لاستخراج شهادة «QR Code»

من جانبه، قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه يجري استخراج شهادة «QR Code» من أربعة مكاتب صحة بمحافظة جنوب سيناء، هي مكتب صحة رأس سدر، ومكتب صحة طور سيناء، ومكتب صحة شرم الشيخ، ومكتب صحة نويبع، وذلك مقابل 100 جنيه للمصريين، و 10 دولارات للأجانب.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي 10623 مواطنًا، بواقع 10504 مواطنًا، و119 من الفريق الطبي، بينما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا في المراكز المتحركة بنفس المدينة 204 مواطنين، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بمدينة شرم الشيخ 10827 مواطنًا.

تخصيص 6 مراكز ثابتة و7 سيارات متنقلة لتلقي اللقاح

وأشار إلى تخصيص 6 مراكز ثابتة لتلقي اللقاح على مستوى مدن المحافظة، إضافة إلى توفير 7 سيارات متنقلة للتطعيم، تسهيلًا على المواطنين خاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا لتطعيم مواطني الوديان والتجمعات البدوية.

يُذكر أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء بلغ 89565 مواطنًا، بينهم 88528 مواطنًا، و1037 من الفرق الطبية، بواقع تطعيم 80133 مواطنًا بالمراكز الثابتة، و8395 مواطنًا في السيارات المتنقلة.