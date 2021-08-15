اخبار كورونا بالقليوبية.. 140 ألف مواطن تلقوا اللقاح حتى الآن

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، أن عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد أكثر من 140 ألف مواطن ومواطنة، مشيرة إلى التنسيق مع المديريات الخدمية لفتح أماكن أخرى ومراكز جديدة للتطعيم بها، للتسهيل على المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة من هنا.

وناشدت المديرية، المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، للحصول على اللقاح، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على الجرعة.

وأضافت المديرية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أنه يمكن التسجيل عبر الخط الساخن (15335)، بجانب تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بالفيروس، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114)، أو رسائل «واتس آب»، على الرقمين (0155573040 - 01119992624).

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتابع الفرق المتحركة والثابتة لتطعيم كورونا

وأجرى الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة، تفقد خلالها مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا بالمركز الطبي ببنها وطوخ وقليوب، وذلك لمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، والذي يستهدف المواطنين من أعمار 18 سنة فأكثر، حيث تابع انتظام سير العمل وتوفير مقاعد للمواطنين تيسيرًا عليهم وتخفيفًا للتزاحم.

وأشار «عبد الغني» إلى أن فرقًَا متنقلة لتطعيم كورونا، يتم توجيهها حسب الاحتياج، بجانب متابعة المستشفيات والمراكز الطبية، إضافة لمكاتب الصحة المخصصة لراغبي السفر لتقديم كافة الخدمات، والتيسير على المواطنين.