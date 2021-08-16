متى يحصل المواطن على نماذج التصالح في مخالفات البناء؟

مع استمرار عملية فحص ملفات التصالح فى مخالفات البناء بمعرفة اللجان الفنية المختصة وعددها 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية، يمر طلب التصالح بعدة مراحل، ويتم إصدار عدة نماذج وتسليمها إلى مقدم طلب التصالح بمجرد انتهاء كل مرحلة من مراحل التصالح، ونماذج التصالح فى مخالفات البناء هى كالتالى:

- نموذج 1 يعنى طلب تصالح على أعمال مخالفة أو تغيير استخدام من ورقه واحدة وتقدم في بداية التقديم.

نموذج 2

- نموذج 2 هو نموذج السلامة الانشائية وهو نوعين وكل نوع ورقتين وفي نهاية النموذج موضح نوع الاستخدام ويطلب بعد معاينة اللجنة الفنية من مقدم الطلب، و نموذج 2 أ: لمبني أقل من 600 متر أو أقل من 6 أدوار ، نموذج 2 ب: لمبني اكثر من 6 ادوار أو 600 متر مساحة.

- نموذج 3 عبارة شهادة من ورقة واحدة تعطي لمقدم الطلب لاخطار الجهات القضائية بتأجيل القضايا الجنائية المتعلقة بطلب التصالح لحين البت بالطلب من الجهة الادارية.

نموذج 4

- نموذج 4 هو إخطار من ورقة واحدة لاستيفاء أوراق من قبل اللجنة الأولى لفحص الملف وهي لجنة الأمانة الفنية ولابد من استيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهر من تسلم الإخطار رسميا أو خلال شهرين من تقديم الملف بدون الإخطار.

- نموذج 5 من ورقة واحدة داخلي بين الأمانة الفنية واللجنة الفنية يفيد تقرير الأمانة الفنية حول محتويات الملف والمخالفات وخلافه،ولا يصل الي مقدم الطلب.

- نموذج 6 هو نموذج من ورقة واحدة يستلمه مقدم الطلب بعد معاينة اللجنة الفنية لمحل المخالفة وذلك لاستيفاء أي اوراق تراها اللجنة الفنية ضرورية ولابد من استيفاء الاوراق خلال شهرين من استلام الاخطار من مقدم الطلب.

- نموذج 7 عبارة عن اخطار من وقة واحدة يتسلمه مقدم طلب التصالح في حالة رفض الطلب سواء اذا كان من المباني التي لا يتم التصالح عليها او من المباني التي لم تستوفي المستندات المطلوبة في الفترة المحددة.

- نموذج 8 عبارة عن ورقة واحدة داخلي بين الجهة اللجنة الفنية والجهة الادارية بتقرير اللجنة الفنية لقبول او رفض الطلب، ولا يصل الي مقدم الطلب

- نموذج 9 هو اخطار من ورقة واحدة لقبول طلب التصالح ويستلمه مقدم الطلب ولا بد ان يحضر للجهة الإدارية لاستكمال باقي مبلغ التصالح خلال أسبوعين أو الاتفاق على نظام التقسيط.

نموذج 10

- نموذج10 عبارة عن قرار من ورقة واحدة لقبول أو رفض طلب التصالح الذي تعده الجهة الادارية ويعتمد من المحافظ بعد نهاية الخطوات جميعها لقبول الطلب ويستلمه مقدم الطلب

- نموذج11 يعد إخطارا من ورقة واحدة لتوضيح انتهاء وصدور قرار المحافظ برفض طلب التصالح ويتسلمه مقدم الطلب.

- نموذج 12 بمثابة إخطار من ورقة واحدة يسلم من الجهة الإدارية الي الجهات القضائية يفيد رفض طلب التصالح واستئناف نظر كل القضايا الجنائية المتعلقة بالمخالفة.