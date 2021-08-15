العثور على شاب مشنوقا داخل غرفته بمدينة طور سيناء

عثرت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفته بإحدى الشقق السكنية في مدينة طور سيناء.

وتلقى اللواء شريف رءوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء أحمد الجوهري، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد العثور علي شاب مشنوق داخل غرفته بإحدى الشقق السكنية في المنطقة الصناعية بطور سيناء.

الشاب يبلغ 21 عاما ويعمل باليومية

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ المقدم أحمد العليمي، رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء، وتبين أن الشاب يدعى محمد محمود عبد العزيز، عامل باليومية من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وعثر عليه معلقًا بحبل داخل الغرفة.

وكشفت المعاينة عن وجود كرسي أسفل القتيل، وترجح المعاينة الأولية أن الشابشنق نفسه مستخدمًا حبل ربطه في مروحة السقف، ووقف على الكرسي ثم أبعد الكرسي عنه مستخدمًا قدمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى إخطار النيابة العامة بالحادث، ومعاينة الموقع ومناظرة الجثة، وقرر مدير المباحث تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد البحراوي، رئيس مباحث المديرية، لتحديد أسباب الحادث ومعرفة الدافع وراء الجريمة.

كما جرى نقل الجثة إىي ثلاجة مستشفى الطور العام.