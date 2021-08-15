السابع أدبي على الجمهورية بالثانوية الأزهرية: سأصبح أستاذة ترجمة جامعية

فرحة غامرة سادت قرية «المنيرة» مركز القناطر الخيرية بعد إعلان حصول ابنة القرية سامية محمد صلاح الطالبة بمعهد فتيات المنيرة الأزهري على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، والأول على مستوي القليوبية في الشعبة الأدبية بمجموع 618 بنسبة 98.1%، حيث انطلقت الزغاريد والأفراح بمنزل والدها، وتجمع الأهل والأقارب، موجهين التهاني لابنة القرية المتفوقة.

سابعة الجمهورية في الثانوية الأزهرية: أسرتي سر تفوقي

وأكدت سامية صلاح الطالبة المتفوقة في الثانوية الأزهرية أن الشكر في تفوقها يرجع لله في المقام الأول وتشجيع أسرتها ووالدها لها ووالدتها التي وفرت لها كل المناخ المناسب للتفوق، مشيرة إلى أنها سعيدة لهذا التفوق الذي يرجع للمداومة على الصلاة والاجتهاد ومساعدة عمها مدرس اللغة العربية بالأزهر، الذي كان سندا لها بجانب أسرتها.

وقالت سامية لـ«الوطن» إن مثلها الأعلى والدها الذي وفر لها كل متطلبات النجاح والتفوق وكان يحفزها على المذاكرة، موجهة الشكر كذلك لمدرسيها بالمعهد الأزهري بقرية المنيرة مركز القناطر، حيث كانوا نعم السند حتى تفوقت بهذا الشكل.

السابعة علي الجمهورية في الثانوية الازهرية: أحب اللغات

وأضافت «سامية» أنها ترغب في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وتصبح أستاذة جامعية بها، لأنها كانت متفوقة في اللغات، مشيرة إلى أن من أهم قواعد التفوق والنجاح في الحياة العلاقة القوية بالله وأداء الفروض في وقتها وتنظيم المذاكرة والاجتهاد والجد والمشاركة في الأنشطة التربوية والتركيز في تنظيم وقت المذاكرة.

السابعة جمهورية الثانوية الأزهرية: والدتي منعتني من أعمال المنزل

وتابعت أن والدتها شريك أساسي في هذا التفوق والحصول علي مركز جمهوري في الثانوية الأزهرية، حيث كانت تمنعها من الاعمال المنزلية طوال فترة الدراسة والمذاكرة وتشجعها علي التحصيل وتؤكد لها أنها ستكون من المتفوقين.