تسهيلا على طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ومن خلاله يتمكن طلاب الثانوية العامة، الحصول على النتيجة، بإستخدام رقم الجلوس، ويتيح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب، الحصول على النتيجة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للوزارة بـ3 ساعات، وسيتم إعلان أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي، كما سيتم الإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات خلال المؤتمر الصحفي.

وسيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة، بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع، حيث أن الدرجة العظمى هي 410 درجات دون أي تغيير.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة

ويبحث عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة، عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة، حيث يوفر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترتيب الطالب على مستوى دفعته، بالإضافة إلى توفير ترتيب الطالب في كل مادة دراسية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حرص على قياس مستويات الطلاب من خلال وضع أسئلة تعتمد على فهم مخرجات التعلم بعيدا عن الحفظ والتلقين.

كما أشار إلى أنَّ نتيجة الثانوية العامة مقاربة لنتيجة الأعوام الماضية، والاختلاف يكمن فقط في توزيع شرائح درجات الأسئلة، حيث تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد ومراجعة درجات الطلاب وتسجيلها إلكترونياً.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة غدا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الحالي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الواحدة ظهرا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة

أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة، برقم الجلوس، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الإعلان عن خطوات الإستعلام عن النتيجة، عقب اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.