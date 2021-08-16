رئيس التحرير

محمود مسلم

عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين بأسيوط

كتب:

الوطن
03:00 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
الداخلية

الداخلية

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة؛ لضبط الحالة الأمنية في شوارع الجمهورية.

وفي هذا الصدد، وجه قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملة أمنية مُكبرة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وتبين أن أحد المتهمين سبق اتهامه في 8 قضايا «سلاح، مقاومة سلطات، مخدرات، بلطجة، سرقة، خطف» ومحكوم عليه في 4 قضايا أبرزها «حيازة سلاح وذخيرة، استعراض قوة»، وسبق اتهام الآخر «شقيقه» في قضية «استعراض قوة».

ذكر بيان صادر من وزارة الداخلية، أنه لدى وصول القوات لمحل إقامتهما، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما، تبين مصرع العنصرين الإجراميين، والعثور بجوارهما على «رشاش جرينوف، بندقية آلية، صندوق ذخيرة بداخله كمية من الطلقات، 4 خزائن، كمية من المواد المخدرة «بانجو، هيروين، حشيش»، وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر على مبلغ مالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اقرأ المزيد:

الإذاعة المصرية: إطلاق نشرة أمنية تبرز جهود وزارة الداخلية

وزارة الداخلية تطلق نشرة أمنية عبر الإذاعة المصرية

«الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 3.3 مليون جنيه غرامة كمامة

الداخلية: تحصيل 479 ألف جنيه غرامة كمامة في يوم واحد

وزير الداخلية الأفغاني: كابول ستحول السلطة إلى «إدارة انتقالية»

الداخلية تطلق حملات مكثفة بمحيط المقاهي لضبط مروجي ومتعاطي المخدرات

الداخلية: ضبط المتهمين بسرقة خزينة جمعية خيرية بسوهاج

«لو شفت غلط أو عايز مساعدة».. أرقام الداخلية لبلاغات الفساد والاستغاثة

الداخلية تقرر تعديل مادة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

مساعد وزير الداخلية الأسبق: سبتمبر الفرصة الأخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني