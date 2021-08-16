عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين إجراميين بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة؛ لضبط الحالة الأمنية في شوارع الجمهورية.

وفي هذا الصدد، وجه قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حملة أمنية مُكبرة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ لاستهداف اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.

وتبين أن أحد المتهمين سبق اتهامه في 8 قضايا «سلاح، مقاومة سلطات، مخدرات، بلطجة، سرقة، خطف» ومحكوم عليه في 4 قضايا أبرزها «حيازة سلاح وذخيرة، استعراض قوة»، وسبق اتهام الآخر «شقيقه» في قضية «استعراض قوة».

ذكر بيان صادر من وزارة الداخلية، أنه لدى وصول القوات لمحل إقامتهما، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما إطلاق النيران، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط المنطقة المحيطة بمسكنهما، تبين مصرع العنصرين الإجراميين، والعثور بجوارهما على «رشاش جرينوف، بندقية آلية، صندوق ذخيرة بداخله كمية من الطلقات، 4 خزائن، كمية من المواد المخدرة «بانجو، هيروين، حشيش»، وبتفتيش مسكن أحدهما عُثر على مبلغ مالي من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.