نتيجة الثانوية العامة 2021.. خطوات الحصول عليها

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، ومن خلاله يتمكن طلاب الثانوية العامة، من الحصول على النتيجة، باستخدام رقم الجلوس، ومن المنتطر أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للوزارة بـ3 ساعات، وسيتم إعلان أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي، كما سيتم الإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات خلال المؤتمر الصحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويبحث عدد من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي سيتم إعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع، حيث إن الدرجة العظمى هي 410 درجات دون أي تغيير.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني إلى أن نتيجة الثانوية العامة مقاربة لنتيجة الأعوام الماضية، والاختلاف يكمن فقط في توزيع شرائح درجات الأسئلة، حيث تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد ومراجعة درجات الطلاب وتسجيلها إلكترونياً.

كما حرص المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على قياس مستويات الطلاب من خلال وضع أسئلة تعتمد على فهم مخرجات التعلم بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

أما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع الوزارة، برقم الجلوس، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن خطوات الاستعلام عن النتيجة، عقب اعتماد النتيجة من قِبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وبالنسبة لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الحالي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الواحدة ظهرا بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار.