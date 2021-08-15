مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بترعة.. والأهالي ينقذون ابنيه

انتشل ونش رئاسة مركز وميدنة منية النصر سيارة ملاكي انقلبت في ترعة «البحر الصغير» محافظة الدقهلية، أمام قرية «الطاهري» والتي تسببت في مصرع تاجر أسماك، فيما تمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انقاذ نجله وابنته من الغرق وجري نقلهم إلي مستشفى منية النصر المركزي لعلاج المصابين.

وسادت حالة من الحزن الشديد في مدينة الجمالية بعد علمهم بانقلاب سيارة وكان بها «القطب علي كراوية»، 72 سنة تاجر أسماك، والذي لقي مصرعه في الحال، وأصيب كل من نجله علي كراوية، 41 سنة صاحب محل ملابس، وابنته عواطف كراوية، 43 سنة، لما هو معروف عنهم بحسن الأخلاق وطيبتهم المشهورين بها بين أبناء المدينة.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى دفتر عزاء

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلي دفاتر عزاء لوفاة «القطب علي كراوية»، وخالص الدعوات لنجله وابنته بالشفاء العاجل.

وأكد شهود العيان بطولات أهالي قرية «الطاهري» فور وقوع الحادث، الذين تدخلوا على الفور لإخراج الموجودين بالسيارة، وتمكنوا من إنقاذ السائق وشقيقته، فيما توفي الأب، وظل الأهالي موجودين بمكان الحادث إلى أن تم استخراج السيارة من المياه يبادرون بمساعدة المسؤولين في كل شيء.

فيديو انتشال السيارة

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية «الطاهري».

وهرعت سيارات الإسعاف وضباط مركز منية النصر، والإنقاذ النهري، إلى مكان الحادث، وتمكنوا بمساعدة الأهالي من إنقاذ اثنين، بينما تبين وفاة والدهما، وبالفحص تبين مصرع «القطب علي كراوية»، 72 سنة تاجر أسماك والمقيم بمدينة الجمالية وإصابة كل من نجله علي كراوية، 41 سنة صاحب محل ملابس، وابنته عواطف كراوية، 43 سنة، مصابين بخدوش وكدمات بالجسم والجميع مقيمون دائرة مركز الجمالية وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.