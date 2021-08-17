55 ألف طن حركة صادرات وواردات البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 26 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27350 طناً، تشمل 3900 طن رمل، و3800 طن مولاس، و17391 طن فوسفات، و2259 طن بودرة جبس.

27843 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27843 طناً، تشمل 21000 طن ذرة، و1392 طن خشب زان، و770 طن حديد، و3786 طن فول صب، و3729 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 895 طناً.

576 حاوية حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 576 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وورق عنب وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وكركديه)، وفواكه (فراولة ورمان وعنب وبرتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وألمانيا وإندونيسيا والصين وهولندا وبلجيكا وسنغافورة وأمريكا وإنجلترا.

6845 رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الواردة 110 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1556 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 6845 طناً.

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ 40 حاوية، سعة 20 قدم، متجهاً إلى بني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4849 شاحنة.