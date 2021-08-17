الدكتورة «آيه محمد».. حلم الثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة

قالت الطالبة أيه محمد علي سليمان حمودة، الثالثة على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 402 درجة، إنها دونت على جدران غرفتها عبارة «الدكتورة آيه محمد علي»، وأنها تمنت أن تلتحق بكلية الطب مثل والدها.

وأضافت:«مليت أوضتي بالعبارات وكنت واثقة أني هكون من الأوائل، وكتبت في لحظات اليأس أن الدعاء أهم حاجة وربنا استجاب ليا.. لم يكن لدي همّ سوى المذاكرة والتفوق، وقفت كل حاجة، علشان أقدر أذاكر وأتفوق، والحمدلله ربنا أكرمني وطلعت من الأوائل».

وقالت والدتها سوسن كحيلو، التي تعمل مخرجة بالقناة السادسة بالتليفزيون المصري، إنها لم تضغط على ابنتها في المذاكرة، لكنها كانت على يقين بتفوقها: «قولتلها ذاكري وافهمي واعتمدي على ربنا وهيوفقك.. آية طموحة ونفسها تطلع طبيبة زي باباها، وربنا مخذلهاش، مكنتش بضغطها كنت بوفر الجو النفسي ليها».

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أسماء اوائل الثانوية العامة2021 في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث رصد المؤتمر مخرجات التعلم في النظام الجديد.

ووفقا لإعلان وزير التربية والتعليم، حصلت الطالبة آيه محمد علي سليمان حمودة، من كفر الشيخ، على المركز الثالث بمجموع 402درجة من 410 درجة، ولم يحصل طالب على الدرجة النهائية، مشسرا إلى نسبة النجاح لم تتعد الـ74% موضحا ان التنسيق هذا العام سينخفض بشكل كبير وفقا لأعداد الكليات الموجودة.

واستعرض وزير التربية والتعليم في بداية المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم، أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.

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