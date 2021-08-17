الثالث علمي رياضة: أحلم بمنحة في الجامعة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية

قال الطالب عمر أحمد عبد الرازق، الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة، إنه لم يكن يتوقع أن يحصل على 410 في الثانوية العامة، لكن الله وفقه للحصول على هذا المجموع، مؤكدا أنه لم يتصور أن يكون من الأوائل ولكن كان يتمنى فقط أن يحصل على مجموع جيد.

رغبته في الحصول على منحة في الكلية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية

وأضاف «عبد الرازق» ، في تصريحات لـ «الوطن» عبر بث مباشر، أنه كان يحصل على دروس في كل المواد ولكن في نهاية السنة قلل من الدروس وأصبح يذهب إلى عدد أقل، وذاكر باقي المواد عن طريق المنصات التابعة لوزارة التربية والتعليم والإنترنت، لافتا إلى أن الكتب شملت أغلب المناهج الموجودة على المنصات، مشيرا إلى أنه يحلم بمنحة في الكلية التكنولوجية في العاصمة الإدارية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها.

التابلت مكنش له لازمة

وتابع الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة: «التابلت مكنش له لزمة لأنه مفدنيشن والمنصات ممكن أجيبها من أي حاجة من لاب توب، لكن اللي معندهمش تاب هو ساعدهم، أنا مستفدتش من التابلت بس في غيري استفاد، صراحة البابل شيت كان بيضيع عليا ربع ساعة عشان نحط توقيعات مدير اللجنة، وساعات بيكون في مشاكل في البابل شيت وده كان بيضيع التركيز بتاعنا».

لاقيت أمي بتزغرط مرة واحدة

وواصل الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة: «كنت بتفرج على المؤتمر في أوضة لوحدي وهي بتتفرج في الصالة، ولاقيت أمي بتزغرط مرة واحدة وأبويا فرحاناه في التليفون عشان هو مسافر، ومكنتش مصدق نفسي بس الحمدلله ربنا كرمني».

نصيحة للطلاب المقبلين على الثانوية العامة

ونصح الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة، المقبلين على الثانوية العامة بحل أسئلة كثيرة طوال العام، من أجل الحصول على درجات مرتفعة.

والده كان يتمنى أن يلتحق ابنه بكلية هندسة

من جهتها قالت ميرفت إسماعيل، والدة عمر، إن والده كان يتمنى أن يلتحق ابنه بكلية الهندسة، لأن «عمر» مجتهد منذ صغره، متابعة: «كان نفسنا يدخل هندسة لأن شعبنا شايف إن الطب والهندسة هما كليات القمة بس، لكن إحنا هنسيبه يخش الكلية اللي هو حاببها عشان يحقق فيها حاجة وهو كان بيشرحلنا إزاي العلوم الجديدة دي مفيدة».