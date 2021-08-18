مشروع بحثي دولي بجامعة بنها لتطوير أدوات الإدارة المستدامة للري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها عن حصول جامعة بنها علي مشروع بحثي دولي بتمويل قدرة مليوني وسبعمائة ألف جنيه من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، عن تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لري المحاصيل الأورو متوسطية.

رئيس جامعة بنها: المشروع ضمن تمويل هيئة العلوم والتكنولوجيا

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى أن المشروع يأتي في إطار دور هيئة تمويل العلوم وتكنولوجيا الابتكار في دعم البحث العلمي وتمويله وتحفيزه وتشجيع الاستفادة من نتائجه بما يسهم في الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في ضوء أستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2020 -2030.

جامعة بنها المشروع مدته 36 شهرا

وقال الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور أبو سريع أحمد حسن فرج، الاستاذ المساعد بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة أن مدة المشروع 36 شهرا ويهدف إلى تطوير أدوات يدوية للإدارة المستدامة لري المحاصيل الزراعية في منطقة الأورو متوسطية للجامعات والمؤسسات المشاركه في المشروع منها معهد فالنسيا للبحوث الزراعية، وشركة أسدرون بأسبانيا وجامعة كتانيا وشركة أرياتيك بايطاليا ومركز هيلمهولتز للبحوث البيئية وشركة اياك بالمانيا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وجامعة ابن زهر بالمغرب بالإضافة الي أعضاء من الفريق البحثي وهم الدكتور حسن حمزة عباس أستاذ دكتور بقسم الأراضي والمياه وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذه المساعدين، والدكتورمصطفى صديق الكومي باحث بالمركز القومي لبحوث المياه.

وأشار «أبو سريع»، إلى أن مخرجات المشروع تتمثل في تحديد وتعزيز تقنيات لمراقبة المحاصيل منخفضة التكلفة، وتحديد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لممارسات الري بالاضافة إلى إعادة تصميم حلول جديدة لتوفير المياه لتحسين كفاءة الري والفوائد الاقتصادية لمحاصيل البحر الأبيض المتوسط، والتغلب على العوائق التي تواجه تبني تقنيات وممارسات الري المبتكرة.