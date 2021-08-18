حظك اليوم الخميس 19-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يبحث الكثيرون من المهتمين بعلوم الفلك وحركة الكواكب عن حظك اليوم، حيث يعتقد البعض أن تغير حركة الشمس مع مدارات الكواكب تؤثر بشكل مباشر وقاطع مع طاقتهم وحالتهم النفسية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

حظك اليوم برج الحمل 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالعصبية، وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 19-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الثور 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات.. قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء والتخطيط.

حظك اليوم برج الجوزاء 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تمنحك طاقة عاطفية، وتدفعك لتخطط وتفكر في مستقبلك مع من تحب وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم برج السرطان 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك.. حاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم برج الأسد 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخطّ الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 19-8-2021 على الصعيد المهني

اقتران المريخ مع عطارد ببرجك يمنحك طاقة ويقظة.. تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم برج العذراء 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 19-8-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت.. انظر أمامك، وثق بنفسك واستفد فقط من التجارب السابقة.

حظك اليوم برج الميزان 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم برج العقرب 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك اقتران المريخ مع عطارد على الاقتراب ممن تحب وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 19-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار، لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم برج القوس 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس تمنحك سحرا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومي ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 19-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة.

حظك اليوم برج الجدي 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرا، وتعرف كيف تدير الحوارات بلباقة وتفرض إرادتك بذكاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 19-8-2021 على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الدلو 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 19-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعرف علاقاتك تطورا، وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 19-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة، وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.