خبير يكشف شرطين أساسيين للقضاء على جائحة كورونا: قد تنتهي في 2024

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم سيستمر تحت مظلة جائحة كورونا في فترة تتراوح ما بين سنة إلى 3 سنوات أي خلال عام 2024 على أقصى تقدير، حيث طفت هذه التوقعات على السطح في نهاية العام المنقضي.

شرطان أساسيان للقضاء على كورونا

وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر شاشة «DMC»، أن العالم يستطيع تسريع وتيرة انتهاء الوباء، وفقا لعمليات التلقيح، والتوزيع العادل والسريع لهما، لافتًا إلى أن العالم بدأ يتعايش معها بالإجراءات الاحترازية والتطعيمات، وأن هذا الأمر أفضل كثيرا من استمراره، فالالتزام بهذه الاشتراطات أفضل كثيرًا من المشكلات الناجمة عن زيادة أعداد الإصابات.

زيادة نسبة المصابين بكورونا بين الأطفال

وتابع محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العالم يشهد زيادة في أعداد المصابين من الأطفال، حيث قُدرت نسبته بنحو 18% من إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة الأمريكية، و14% من إجمالي الإصابات على مستوى العالم.

وأردف: «نعيش فترة حرجة ووجود التحورات جعل العالم قلقا من دخول اللقاحات مرحلة من عدم الجدوى في حال تحور الفيروس مرة أخرى، أما بالنسبة إلى متحور دلتا فإن اللقاحات ناجعة معه».

نوعان من التحورات

وأوضح، أن تحور دلتا انتشاري، لكن هناك نوع آخر من التحورات يطلق عليه «تحور الهروب»، وهو تغير شكل الفيروس حتى لا يستطيع اللقاح أن يكون فعالا معه، وهو ما سيترتب عليه إعادة عمليات التلقيح، وتأخير الجداول الزمنية للتطعيم وزمن انتهاء الجائحة.