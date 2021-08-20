تشكل خطرًا على حياة المواطنين.. شواطئ مطروح تحذر من السباحة بمسافات طويلة

حذرت إدارة شواطئ مطروح المفتوحة على البحر الكبير في مدينة مرسى مطروح، المُصطافين من نزول البحر والسباحة على مسافات طويلة، بسبب ارتفاع أمواج البحر، بينما استقرت الأمواج في الشواطئ الداخلية، وسط مدينة مرسى مطروح، دون مخاطر على المُصطافين نتيجة هدوء الأمواج واستقرار البحر بها، وسط انتشار المنقذين.

هل يسبح المصطافون في شواطئ مطروح المفتوحة أثناء ارتفاع الأمواج؟

وقال مصطفي بوحسين العميرى، أحد العاملين في شاطئ أم الرخم، غرب مدينة مرسى مطروح، إن أمواج البحر مرتفعة نسبيًا، ما دعا إدارة الشاطئ إلى تحذير المُصطافين من خطورة السباحة في ظل هذه الأجواء المضطربة.

وشدد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة على جميع شواطئ مطروح المفتوحة على البحر الكبير ونشر وسائل تحديد الأماكن الخطرة، ومنع نزول أي مواطن من أهالي مطروح والمُصطافين، مع متابعة الجهات المعنية بالمرور لمتابعة مدى التزام الشواطئ من عدمه، لافتًا إلى وجود شواطئ هادئة مستقرة مثل « البوسيت والليدو والعوام والفيروز وروميل والبسنت والنخيل»، بوسط المدينة.

جدير بالذكر، أن محافظة مطروح تشهد موسم صيفي ناجح في ظل إقبال شديد من المُصطافين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بجو محافظة مطروح.