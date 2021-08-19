خريطة النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بدمياط «مستندات»

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، النزول بتنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2022/2021 وفقاً لما هو موضح بالجداول المرفقة.

تعليمات محافظ دمياط بشأن القبول بمدارس التعليم الفني

وحرصت مديرية التربية والتعليم بدمياط على إصدار عدد من التوجيهات بشأن القبول بمدارس التعليم الفني:

- قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة من المدارس الخاصة حسب محل الإقامة والتنسيق المُعلن لكل إدارة.

- القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية.

- في حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولي الأمر عن الإدارة التعليمية التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، سيتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولى الأمر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفنى.

- لا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة.

- في حالة عدم وجود النوعية أو التخصص الذي يرغب في الالتحاق بإدارته التعليمية.

- في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية.

- يتقدم ولي الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

- يشترط الحصول على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة وإذا سمحت الكثافة بذلك.