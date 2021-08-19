مصرع عاملين وإصابة ثالث في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقي عاملان مصرعهما وأصيب ثالث، بمحافظة الدقهلية، اليوم، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، أمام قرية «ظفر» علي طريق «تمي الأمديد – ظفر» وتم نقلهم لمستشفى تمي الامديد المركزي.

وقوع حادث تصادم علي طريق ظفر

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من بعض أهالي قرية ظفر دائرة المركز بوقوع حادث تصادم على طريق «تمي الأمديد – ظفر» أمام القرية.

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو «عبدالله أحمد العوضي»، 33 سنة، عامل، ومقيم بقرية كفر الصلاحات دائرة مركز بني عبيد باتجاه تمي الأمديد، بدراجة نارية أخرى بدون لوحات معدنية قيادة المدعو «محمد محمد محمد المتولی»، 50 سنة، عامل، ومقيم بقرية كفر الأمير دائرة المركز باتجاه ظفر.

وتبين أن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائدي المركبتين، ما أدى إلى اصطدامهما بالمواجهة، ونجم عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية الثانية ومرافقه المدعو أحمد عبد الغنى سليمان متولي، 51 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، وإصابة قائد الدراجة النارية الأولى بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى تمى الامديد المركزي.

وبسؤال المصاب وزوجة المتوفي الأول المدعوة «كوثر محمود محمد سليمان»، 60 سنة، ربة منزل، وزوجة المتوفي الثاني المدعوة «رشا شعبان الشربيني المتولي»، 38 سنة، ربة منزل، أقرتا بمضمون الفحص، ولم تتهما أحدًا بالتسبب في الحادث.

تم رفع أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3989 جنح مركز تمي الأمديد لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.