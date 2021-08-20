مصرع عامل صدمته كراكة أثناء عمله في قنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، صدمته كراكة، اليوم، أثناء تأدية عمله في تبطين ترعة بقرية الخرانقة، التابعة لمركز قوص في محافظة قنا.

تلقى اللواء، مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بتمكن قوات الإنقاذ برئاسة العميد هاني الأتربي، والنقيب أسامة حمدي، من انتشال جثة جلال أحمد محمود حسنين، 36 عامًا، عامل، مقيم بقرية الشغب بمركز إسنا في محافظة الأقصر، من أسفل عجلات كراكة التبطين العاملة بترعة قرية الخرانقة.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.