«ممنوع دخول الرجال».. مطربو المهرجانات يحييون حفلات لـ«السيدات فقط» بالساحل

يستعد مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش لاحياء حفله الغنائي الجديد مساء اليوم السبت، في مدينة الساحل الشمالي، وتحديدا على شاطئ «لافام».

حسن شاكوش للسيدات فقط

وهذا الحفل سيكون مخصص للسيدات فقط، دون حضور رجال سوى حسن شاكوش وفرقته الغنائية؛ وذلك لأن الشاطئ هو للسيدات فقط، و«ممنوع دخول الرجال».

حمو بيكا يحيي حفلا للسيدات فقط

وهذه ليست المرة الأولى التى يحيي فيها أحد مطربي المهرجانات حفلا للسيدات فقط، لكن كان قد سبقه حمو بيكا، منذ أسبوع تقريبا، بالإضافة إلى عمر كمال أيضا.

وقدم حمو بيكا حفلا غنائيا منذ أسبوع تقريبا، على نفس الشاطئ «لافام»، وكان مخصص للسيدات فقط، وشارك معه مطرب المهرجانات نور التوت.

وأثار الحفل حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد الإعلان عنه، وكانت ترددت أخبار عن إلغائه، لكن في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، نفى مدير أعماله صحة هذا الأمر، وأنه أقيم بموجب تصريح من النقابة.

عمر كمال يحيي حفلا للسيدات فقط

كما أن مطرب المهرجانات عمر كمال، كان قد سبق الثنائي حسن شاكوش وحمو بيكا، وأحيا حفلا غنائيا على نفس الشاطئ «لافام» بمدينة الساحل الشمالي، في شهر يوليو الماضي، تحت شعار «للسيدات فقط»، ولم يتواجد سوى المطرب وفرقته الموسيقية فقط .

يذكر أن الثنائي عمر كمال وحمو بيكا كانا قد تعرضا لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتهما منشورا عبر صفحاتهما الخاصة بموقع «فيس بوك»، عن نتيجة الثانوية العامة، وتوجيههما نصيحة للطلاب.

وكتب حمو بيكا في منشور له قائلا: «ألف مليون مبروك لأخواتي وحبايبي اللي نجحوا في الثانوية العامة، وإن شاء الله تحققوا كل أحلامكم، وهارد لك لكل اللي منجحوش قدامكم لسه بدل الفرصة ألف فرصة تعوضوا وتحققوا كل اللي بتتمنوه».

أما عمر كمال فنشر قائلا: «‏جبت 90% جبت 70% جبت 40% الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس في الآخر».