تشييع 3 «شهداء لقمة العيش» بالدقهلية.. راحوا يتشغلوا رجعوا جثث

شيع أهالي قرية «الرحمانية»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثث 3 من «شهداء لقمة العيش» في جنازة مهيبة، مساء اليوم الجمعة، خرجت من الملعب الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري، بعد أن خرج 7 شبان من أهالي القرية للبحث عن عمل في مزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، فرجع منهم 3 جثث و4 مصابين بإصابات خطيرة، ما زالوا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات.

جنازة مهيبة من الملعب الكبير في الرحمانية

تجمع أهالي القرية في الملعب الكبير، في انتظار وصول جثامين «شهداء لقمة العيش»، وما إن وصلت سيارات الإسعاف حتى تجمع الأهالي حولهم، وأخرجو الجثث الثلاثة من السيارات بصعوبة بالغة، ووضعوهم في نعوش وأدوا صلاة الجنازة عليهم، وشيعوهم بعدها إلى مثواهم الأخير.

أسماء ضحايا حادث شهداء لقمة العيش في الدقهلية

وتسبب الحادث في مصرع كل من: «أحمد سامح»، 35 سنة متزوج ولديه 4 من الأبناء ويعول أسرة تضم والديه وأبنائه وزوجته، و«أحمد علاء محمد الشحات»، 21 سنة، أعزب، و«أحمد ربيع الحصري»، 24 سنة، متزوج ولديه 3 أبناء، ويعول زوجته وابنته ووالديه، وأصيب في الحادث كل من: «هاني محمد الشحات عطية»، 45 سنة، بإصابات وكدمات، و«مجدي سليمان عناني»، 45 سنة، وتم وضعه بالعناية المركزة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و«حسام أحمد عبد العال»، 40 سنة، مصاب بكسور في القدمين، وتم تحويل إلى مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأكد أهالي القرية ان ضحايا الحادث خرجوا للبحث عن عمل باليومية في مزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، إلا أن أنه تعرضوا لحادث انقلاب السيارة مما تسبب في إلحاق الإصابات بهم مما تسبب في مصرع 3 وإصابة 4 أشخاص من أهالي قرية الرحمانية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أهالي القرية يطالبون برعاية أسر ضحايا الحادث

وقال محمد أحمد موسي، أحد أهالي القرية، إن ضحايا الحادث أطلق عليهم أهالي القرية «شهداء لقمة العيش»، حيث أنهم خرجوا للبحث عن رزقهم، ويعيشون على ما يكسبونه من عمل أيديهم وماتوا وتركوا خلفهم أسرهم وأطفالهم يحتاجون إلى الرعاية والتربية.

وأضاف موسي لـ«الوطن»: «إننا نطالب وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير معاش ثابت لأسر الضحايا ورعايتهم اجتماعياً، سواء من توفوا أو أصيبوا في الحادث، وهذا دور الدولة تجاههم، فهذه الأسر توقف دخلهم تماماً الان بعد الحادث، ولابد من توفير دخل ثابت أو معاش شهري أو مشروع لهم.