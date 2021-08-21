«بيت الكرامة».. حكاية 10 شباب متطوعين لاكتشاف مواهب 300 طفل بالعريش

إيمانًا منهم بالدور المجتمعي وواجبهم تجاه أبناء وطنهم، قرر مجموعة من الشباب الخريجين وطلاب جامعة العريش، عددهم 10 أشخاص، وبدون أي مقابل مادي، تعليم 300 من الأطفال القراءة والكتابة، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف مواهبهم سواء في الرسم والغناء والشعر وكتابة القصة، أو الفنون تشكيلية؛ نظرًا لتدني المستوى المادي لأسرهم، متخذين من دار مناسبات الكرامة مقرًا لهم تحت عنوان «بيت الكرامة».

المبادرة مجانية

في هذا الصدد، يقول محمود السيد مدرس لغة إنجليزية: «قررت أنا وزملائي عمل مبادرة لأطفال حي الكرامة بمحافظة شمال سيناء، خصوصا أن معظم الأطفال لديهم ذكاء، نظرًا لأن الأسر بسيطة ومستواها المادي متدني، قررنا أن يكون العمل مجانيًا، كخدمة لأطفال الحي، وأن تعمم الفكرة في الأحياء الأخرى بالمحافظة».

من جانبها، قالت هاجر محمد السيد الطالبة السنة الرابعة بجامعة العريش، إن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الأطفال من سن 5 سنوات حتى المرحلة الإعدادية، من الناحية التعليمية والثقافية والرياضية، مضيفة «قررت أنا وزملائي تعويض الأطفال عن توقف العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، وتوصيل المعلومات لهم بشكل مبسط ليكونوا قادرين على الاستيعاب».

اكتشاف مواهب الطلاب في الشعر

كما يضيف أبوزيد مدرس تاريخ: «لا نعمل على تعليم الأطفال القراءة والكتابة فحسب، نساعدهم في وكتشاف مواهبهم»، قائلًا: «تمكنا من اكتشاف مواهب عديدة سواء رسم وغناء وشعر وكتابة القصة، وفنون تشكيلية، وسوف نتواصل مع مديرية التعليم والثقافة لرعاية تلك المواهب».

بدوره، قال سامي عبد الونيس رئيس حي منطقة الكرامة، إن «بيت الكرامة» فكرة خرجت من شباب جامعي متطوع؛ من أجل رفع مستوى أبناء الحي، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية بجميع التخصصات، مضيفا «نتواصل يوميًا مع رئيس مجلس المدينة لتذليل أي عقبات قد تواجه هؤلاء الشباب».

وأكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أنه يدعم بكل قوة فكرة شباب الحي، مشيرًا إلى أنه يتواصل معهم من أجل تذليل جميع العقبات، لافتًا إلى أنه هناك عدة مبادرات ستقدم خلال الفترة المقلة لخدمة الأهالي والارتقاء بمستواهم المعيشي.